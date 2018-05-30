Пережившего извержение Везувия древнего инвалида случайно раздавило

Археологи обнаружили останки жителя Помпей, который был раздавлен каменной глыбой массой 300 килограмм во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. Об этом сообщает издание Science Alert.

Останки были обнаружены в ходе раскопок древней улицы, которая сейчас известна как «Аллея балконов». Скелет 30-летнего мужчины был найден лежащим в верхнем слое мелких вулканических выбросов — лапилли. Это указывало на то, что житель разрушенного города пережил начало извержения и, возможно, попытался покинуть Помпеи.

Катастрофический взрыв вулкана вызвал землетрясения и сход пирокластических потоков в радиусе восьми километров от кратера. Вероятно, сейсмические толчки обрушили каменный строительный блок на голову человека. Однако исследователи допускают, что кусок скалы мог быть отброшен облаком высокотемпературных газов, пепла и камней, которое с высокой скоростью спускалось со склона вулкана.

Удар раздавил переднюю часть тела и обезглавил жителя.

Исследователи также заметили в костях признаки инфекции, локализованной в голени погибшего. Мужчина, скорее всего, был инвалидом, испытывал трудности при ходьбе и не мог быстро бежать.

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