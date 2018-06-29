Раскрыта реальная причина смерти «пережившего» извержение Везувия инвалида

Археологи нашли череп жителя Помпей, который, как предполагалось ранее, был раздавлен каменной глыбой массой 300 килограммов во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. Находка заставила ученых пересмотреть историю этого человека, пишет представитель археологического парка Помпеев в Facebook.

Скелет 30-летнего мужчины был найден лежащим в верхнем слое мелких вулканических выбросов — лапилли — в конце мая 2018 года. Предполагалось, что этот человек пережил начало извержения и при попытке покинуть Помпеи его придавило каменным строительным блоком, что привело к серьезным травмам и обезглавливанию. Исследователи также заметили в костях признаки инфекции, локализованной в голени погибшего. Мужчина, скорее всего, был инвалидом, испытывал трудности при ходьбе и не мог быстро бежать.

Однако при раскопках в ранее неизученном «пятом районе» Помпей археологи нашли его череп, который лежал отдельно от тела. Он оказался абсолютно целым. Предполагается, что череп мог укатиться после строительства туннеля в XIX веке, когда часть земли в этой области обвалилась.

По словам специалистов, мужчина погиб не от падения каменного блока. Причиной стала асфиксия из-за пирокластического потока, а каменная глыба на него упала уже после смерти. На данный момент археологи проводят детальный анализ травм.

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