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ОПГ из черных риелторов и полицейских осудили за убийства и воровство нефти

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В Нижегородской области осудили десять членов организованной преступной группировки (ОПГ) за убийства, похищения людей, вымогательства и мошенничество. Об этом в среду, 10 июля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в 2014 году члены ОПГ, куда входили трое полицейских, переоформили право собственности на квартиру 56-летнего жителя Нижнего Новгорода. Родственники поместили собственника в клинику для лечения от алкоголизма, после чего заявили о переоформлении в правоохранительные органы.

Участники ОПГ отыскали потерпевшего и выбросили его из окна больницы, сымитировав самоубийство. Всего с 2014 по 2016 год от рук членов группировки погибли три человека, еще двое были похищены, а недвижимость потерпевших была переоформлена на фигурантов дела. Сумма ущерба при этом превысила 10,8 миллиона рублей.

В региональном СКР отметили, что летом 2016 года участковый уполномоченный полиции, входивший в ОПГ, вместе с другими членами группировки совершил незаконную врезку в нефтепровод на территории Лысковского района Нижегородской области. Ущерб от незаконных действий превысил 28 миллионов рублей.

Лидер ОПГ, а также один из фигурантов дела заключили соглашение о сотрудничестве со следствием. Приговоры им вынесли ранее. Еще одного участника группировки объявили в федеральный розыск. По решению суда семеро фигурантов дела получили от 4 лет и 8 месяцев до 19 лет лишения свободы. Еще трое подсудимых приговорены к условным срокам.

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