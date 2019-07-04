Крышевавшую вокзалы банду Андрея Читинского поймали в городах России

Участники крупной преступной группировки, контролировавшие железнодорожные перевозки на московских вокзалах, задержаны в ходе совместной операции Следственного комитета (СК) и МВД России. Об этом «Ленте.ру» сообщил Егор Марков, официальный представитель управления СК по Забайкальскому краю.

По его словам, задержания проходили одновременно в Крыму, Москве, Кирове и Чите. В ходе обысков из тайников бандитов изъяты автомат Калашникова, два пистолета ТТ, пистолет Макарова, пистолет-пулемет «Кедр», пистолет «Вальтер» и другое оружие и боеприпасы.

«По данным следствия, активными участниками этого преступного сообщества были не менее 10 человек, трое из которых погибли в ходе криминальных разборок, а еще один — умер. Шесть человек доставлены в Читу и решением суда арестованы, — рассказал Егор Марков. — Им предъявлены обвинения в десяти убийствах, совершенных в 1993-1999 годах в Москве и в Читинской области».

СК опубликовал на своем YouTube-канале оперативное видео с задержанными, на котором они дают показания.

В свою очередь Лариса Иванова, официальный представитель регионального управления МВД, сообщила «Ленте.ру», что организатор и лидер преступной группировки фактически владел коммерческой фирмой, занимавшейся железнодорожными перевозками, и полностью контролировал грузоотправление на одном из столичных вокзалов.

«Банда была им создана специально для расширения влияния и ликвидации конкурентов, — уточнила Иванова. — Один из участников был штатным киллером, остальные обеспечивали ему подготовку к преступлениям».

Речь идет о задержании участников преступного сообщества Андрея Кузнецова, известного как Андрей Читинский, и имевшего тесные связи с «Ореховским» ОПГ, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

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