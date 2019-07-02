Осужденный на пожизненное заключение член «банды GTA» получил новый срок

Московский областной суд приговорил к 20 годам участника «банды GTA» Хазратхона Додохонова за вооруженную попытку побега в августе 2017 года, передает ТАСС.
Осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима.
Додохонов — единственный выживший из пятерых членов банды, которые 1 августа 2017 года предприняли попытку сбежать из Мособлсуда, где рассматривалось уголовное дело об убийствах водителей на дорогах.
Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субхонов, Фазлитдин Хасанов и Додохонов в лифте напали на конвой, отобрали оружие и устроили перестрелку с подоспевшими на вызов бойцами ОМОН прямо в суде, пытаясь вырваться из здания. В ходе схватки участников банды застрелили.
Додохонов получил ранение в голову, но выжил и вновь предстал перед судом. 9 августа 2018 года его и еще троих подельников из банды: Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова приговорили к пожизненному заключению за серию убийств на дорогах.
20 лет, которые Додохонов получил за побег, судья добавил к пожизненному сроку.
Лидер «банды GTA» Ибайдулло Субхонов был уничтожен во время задержания в ноябре 2014 года в Подмосковье. Свое название банда получила по аналогии с серией компьютерных игр Grand Theft Auto.
По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии, которые в период с 2012 по 2014 год совершили 16 разбойных нападений на территории Москвы, Московской и Калужской областей. В результате были убиты 17 человек.