Осужденный на пожизненное заключение член «банды GTA» получил новый срок

Московский областной суд приговорил к 20 годам участника «банды GTA» Хазратхона Додохонова за вооруженную попытку побега в августе 2017 года, передает ТАСС.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Додохонов — единственный выживший из пятерых членов банды, которые 1 августа 2017 года предприняли попытку сбежать из Мособлсуда, где рассматривалось уголовное дело об убийствах водителей на дорогах.

Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субхонов, Фазлитдин Хасанов и Додохонов в лифте напали на конвой, отобрали оружие и устроили перестрелку с подоспевшими на вызов бойцами ОМОН прямо в суде, пытаясь вырваться из здания. В ходе схватки участников банды застрелили.

Додохонов получил ранение в голову, но выжил и вновь предстал перед судом. 9 августа 2018 года его и еще троих подельников из банды: Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова приговорили к пожизненному заключению за серию убийств на дорогах.

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20 лет, которые Додохонов получил за побег, судья добавил к пожизненному сроку.

Лидер «банды GTA» Ибайдулло Субхонов был уничтожен во время задержания в ноябре 2014 года в Подмосковье. Свое название банда получила по аналогии с серией компьютерных игр Grand Theft Auto.

По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии, которые в период с 2012 по 2014 год совершили 16 разбойных нападений на территории Москвы, Московской и Калужской областей. В результате были убиты 17 человек.

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