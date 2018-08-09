Силовые структуры
 
Последние новости
Чемпион России купил Смолова
Полицейский в США ударил током 11-летнюю девочку
В Москве покажут индийское кино
На Украине передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
В Москве снова похолодает  
Слова Маска поставили Tesla под угрозу
Незабившего пенальти футболиста «Спартака» попросили уйти
Совместную жизнь Степаненко и Петросяна посоветовали доказать
Доказан вред мобильных телефонов
Новости партнеров

Четыре члена «банды GTA» сели пожизненно

Перейти в «Мою Ленту»

Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению четырех членов «банды GTA», обвиняемых в серии убийств водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области в 2012-2014 годах. Об этом в четверг, 9 августа, сообщает ТАСС.

К пожизненным срокам приговорены Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов и Умар Хасанов, еще один подсудимый — Зафарджон Гулямов — осужден на 20 лет колонии.

Кроме того, суд обязал Кодирова выплатить в пользу потерпевших 200 тысяч рублей, Додохонова — 500 тысяч рублей, Хасанова — 675 тысяч рублей. С каждого из осужденных взысканы материальные издержки: с Кодирова — 330 тысяч рублей, с Улугмурадова — 332,6 тысячи рублей, с Додохонова — 318 тысяч рублей, с Гулямова — 277,2 тысячи рублей.

Ранее 9 августа сообщалось, что завершено расследование уголовных дел о побеге из-под стражи членов банды GTA и их нападении на сотрудников правоохранительных органов и других лиц, находившихся в Мособлсуде, в августе 2017 года. 1 августа Следственный комитет России (СКР) опубликовал на своем официальном YouTube-канале видео следственного эксперимента с участниками банды GTA.

По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии, которые в период с 2012-го по 2014 год совершили 16 разбойных нападений на территории Москвы, Московской и Калужской областей. В результате были убиты 17 человек.

1 августа 2017 года четверо членов группировки — Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субхонов и Фазлитдин Хасанов — напали на конвой, отобрали у конвоиров оружие и попытались бежать из здания суда. Их застрелили. Пятый соучастник побега Хазратхон Додохонов получил ранение в голову, но выжил и вновь предстал перед судом.

Лидер группировки Ибайдулло Субхонов был уничтожен во время задержания в ноябре 2014 года в Подмосковье. Свое название банда получила по аналогии с серией компьютерных игр Grand Theft Auto.

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите нам: crime@lenta-co.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Завершено расследование дел о побеге банды GTA из-под стражи в Мособлсуде
Участники «банды GTA» показали на видео убийства и нападения на водителей
Членов «банды GTA» предложили посадить пожизненно
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:04Сегодня

Игра окончена

Банда GTA была кошмаром российских дорог. Теперь в ее истории поставили точку
16:4227 июля

Московский суд заочно арестовал сбивших Су-25 и убивших летчика сирийцев

10:05Сегодня

Россиянин укусил росгвардейца за бедро и получил два года колонии

10:58Сегодня

Российские следователи допросили водителя погибших в ЦАР журналистов

Силовые структуры00:0217 июля

«Зарезать спящими, забросать гранатами, расстрелять»

Сто лет назад убили Николая II. Пришло время поставить точку в этом деле
14:5227 июля

Фанаты ЦСКА убили фаната ЦСКА

17:32 8 августа

Братья-двойняшки из полиции грабили банки ради больной мамы

09:02Сегодня

Завершено расследование дел о побеге банды GTA из-под стражи в Мособлсуде

Силовые структуры00:0611 июля

«Я задержал дыхание, чтобы не выдать себя»

Он десять лет отстреливал цыган и мигрантов. Его арсеналу позавидовал бы спецназ
14:0827 июля

Глава ФСИН призвал не спешить с реформой тюремной системы

14:57 8 августа

Следствие опровергло версию о сексуальном насилии отца над сестрами-убийцами

16:02 8 августа

В Москве рядом с детской площадкой нашли чемодан с трупом

Россия
«Я числюсь в списке террористов. Все понимают — это абсурд»
Россиянка любила постить мемы. Теперь ей грозит тюрьма
«Нас вынуждают врать и скрывать»
Россияне умирают из-за врачей. Но родственники ничего не могут доказать
В прославившейся электрошокерами российской колонии нашли тела двоих осужденных
В российских школах начнут ежедневно фильтровать подозрительных учеников
«Так рождаются разговоры о похотливых старичках»
Почему секс и романтика продлевают жизнь россиян
Сломанная каталка чуть не убила 92-летнего россиянина с инсультом
В российском правительстве назвали Саакашвили трусливым клоуном
Все материалы
Мир
США введут новые санкции против России
Рубль уже упал, под угрозой торговля и авиарейсы. Но есть шанс все исправить
Нелепый реверанс Терезы Мэй насмешил британцев
Американец устроил детскую тренировочную базу для убийств
ФБР подтвердило задержание еще нескольких россиян
По Израилю выпустили 150 ракет
Султан разбушевался
Турки крадут своих врагов даже на Украине. Их ждут тюрьма и пытки
«Евреи чувствуют расовую угрозу»
Все материалы
Бывший СССР
«Соседи с криками хватали детей, грузились в машины и уезжали»
10 лет назад началась пятидневная война в Осетии. Что о ней вспоминают в Грузии
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
Так не договаривались
Новая власть Армении взялась за старых друзей России. В Москве недовольны
Украинские ВМС признали неспособность противостоять России
«Титушки» захватили здание университета в Киеве
Радикалы избили адвоката в киевском суде
Порошенко позвонил журналистке и посетовал на отсутствие отпуска в Испании
Все материалы
Экономика
Стадион «Фишт» в СочиУже не повторим
Чемпионат мира обошелся России в миллиарды. Окупится ли он?
Платье из сундучка
Предпринимательница из Архангельска сменила офисную работу на творческую
Рубль снова обвалился
«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Нальчик
Государству посоветовали избавляться от компаний
Аналитики позитивно оценили финансовые результаты «Роснефти»
Россия научилась экспортировать
Все материалы
Силовые структуры
Игра окончена
Банда GTA была кошмаром российских дорог. Теперь в ее истории поставили точку
Люди в черном
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Четыре члена «банды GTA» сели пожизненно
Россиянин укусил росгвардейца за бедро и получил два года колонии
Российские следователи допросили водителя погибших в ЦАР журналистов
Братья-двойняшки из полиции грабили банки ради больной мамы
Все материалы
Наука и техника
Истребители Су-57Дорогой пролет
Почему Россия рискует остаться без Су-57 и «Арматы»
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Карл Грёнхаген. «От свободы к пыткам»«Несчастных топили живыми и жгли в топке»
Россия захлебнулась кровью и едва не исчезла. Кто устроил красный террор?
Американцы испортили британцам строительство атомных субмарин
Найдено загадочное захоронение древнейшей цивилизации
Доказано существование древней развитой цивилизации
Российский «Протон» подорожает в 2,5 раза
Все материалы
Спорт
Упали с небес
«Реал» лишился Зидана и Роналду. Будет тяжело
Незабившего пенальти футболиста «Спартака» попросили уйти
«Реал» нашел замену лучшему футболисту ЧМ-2018
Испанец стал самым дорогим вратарем мира
«Емельяненко такой же подонок, как и я»
Этот американец болтлив и очень опасен. Уже скоро он сразится с Федором
Европейский клуб объявил о похищении футболиста
«Спартак» спас российских журналистов от греческих фанатов
Все материалы
Культура
Генералы печатной карьеры
Бегбедер, Рот и Тайлер — три романа главных писателей современности
«Я хочу тебя оплодотворить»
Фредерик Бегбедер заменил пенсию репродуктивным периодом
Черные тоже делают это
Смерть, секс и сатира в новом сериале HBO «В свободном улете»
Меладзе задержали на украинской границе
«Оскары» начнут вручать блокбастерам из-за провальных рейтингов
Шнуров назвал «наезды» Земфиры на Монеточку брюзжанием
Рэпер Brius сбил насмерть пешехода в Санкт-Петербурге
Все материалы
Интернет и СМИ
Адская машина
Одно из самых опасных изобретений хакеров стало сильнее. Оно угрожает России
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
«Ты должна готовить и быть проституткой в постели»
В России появилось шоу, переплюнувшее «Дом-2». Хорошо, что оно закончилось
Хакеры научились менять чужие сообщения в WhatsApp
«Первого в мире киборга» из старинной могилы подняли на смех
Комик заставил американского политика согласиться на интим с Трампом
В Самаре выпустили гомофобный видеоролик перед выборами
Все материалы
Ценности
Бородатые дети
Почему хипстеров ненавидят даже сегодня
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Красный царь
Элитные машины, особняки и тайные богатства Ленина
Участницы конкурса красоты показали рентгеновские снимки своих ягодиц
К созданию кроссовок привлекли художника и скейтбордиста
Платье Меган Маркл стало самой продаваемой вещью года
Принц Джордж обошел отца в списке самых стильных британцев
Все материалы
Путешествия
«Пойди надень подвенечное платье. Будем ждать сватов»
Как развлекались богатые россияне на севере страны и зачем им нужны были финны
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Припекло
Туристы творят странные вещи. Иногда их снимают на камеру
Вильнюс назвали точкой G Европы и рассердили священников
Установлена личность выпивавшего на Монблане россиянина
Человеческий эмбрион нашли в туалете самолета в США
Туристка с трудом забралась на Монблан и наткнулась там на выпивающих россиян
Все материалы
Из жизни
Джерри и Рита АльтерУнесли в могилу
Они выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
«Все лекарства я выбросила»
Рассказ россиянки о жизни в Амстердаме
Кормившая грудью женщина остроумно поставила на место недовольных
Коровы сдали беглую угонщицу полиции
Числа из сна принесли любительнице лотерей миллион долларов
Американка приняла знаменитого музыканта за бомжа и дала ему денег
Все материалы
Дворники для фар – верните их немедленно!
Посмотрите видео с самыми интересными конструкциями стеклоочистителей
Машины итальянской полиции
От Jeep до Lamborghini — любимый транспорт карабинеров и итальянских полицейских
Электроусилитель вкуса
Тест самой мощной и красивой Porsche Panamera: для чего версии Turbo S становятся гибридами?
Шина — 5000 фунтов, страховка — целое состояние
Чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон о своих машинах, от старого Opel до разочаровывающего Bugatti
Ferrari показала первое изображение новой модели
Возивший гоночные болиды Maserati грузовик Fiat пустят с молотка
Минобороны России посадило девушек за руль военных «КамАЗов»
Все материалы
По этажам
Цены на двухуровневые квартиры в Москве упали. В чем подвох?
Свободные радикалы
В России взлетят цены на ЖКХ. Кто виноват?
Золотые метры
Как выглядят самые дорогие дома и квартиры Крыма
У Петросяна и Степаненко нашли шесть элитных квартир
Названы города Крыма с дешевыми квартирами
У москвички украли дверь за миллион рублей
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Все материалы