Четыре члена «банды GTA» сели пожизненно

Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению четырех членов «банды GTA», обвиняемых в серии убийств водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области в 2012-2014 годах. Об этом в четверг, 9 августа, сообщает ТАСС.

К пожизненным срокам приговорены Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов и Умар Хасанов, еще один подсудимый — Зафарджон Гулямов — осужден на 20 лет колонии.

Кроме того, суд обязал Кодирова выплатить в пользу потерпевших 200 тысяч рублей, Додохонова — 500 тысяч рублей, Хасанова — 675 тысяч рублей. С каждого из осужденных взысканы материальные издержки: с Кодирова — 330 тысяч рублей, с Улугмурадова — 332,6 тысячи рублей, с Додохонова — 318 тысяч рублей, с Гулямова — 277,2 тысячи рублей.

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Ранее 9 августа сообщалось, что завершено расследование уголовных дел о побеге из-под стражи членов банды GTA и их нападении на сотрудников правоохранительных органов и других лиц, находившихся в Мособлсуде, в августе 2017 года. 1 августа Следственный комитет России (СКР) опубликовал на своем официальном YouTube-канале видео следственного эксперимента с участниками банды GTA.

По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии, которые в период с 2012-го по 2014 год совершили 16 разбойных нападений на территории Москвы, Московской и Калужской областей. В результате были убиты 17 человек.

1 августа 2017 года четверо членов группировки — Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субхонов и Фазлитдин Хасанов — напали на конвой, отобрали у конвоиров оружие и попытались бежать из здания суда. Их застрелили. Пятый соучастник побега Хазратхон Додохонов получил ранение в голову, но выжил и вновь предстал перед судом.

Лидер группировки Ибайдулло Субхонов был уничтожен во время задержания в ноябре 2014 года в Подмосковье. Свое название банда получила по аналогии с серией компьютерных игр Grand Theft Auto.

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