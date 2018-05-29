Членов «банды GTA» предложили посадить пожизненно

Гособвинение запросило для подсудимых по делу «банды GTA» сроки наказания от 25 лет до пожизненного лишения свободы. Об этом во вторник, 29 мая, сообщает «Интерфакс».

Представитель гособвинения попросил суд назначить пятерым подсудимым суровые наказания: Зафарджону Гулямову — 25 лет лишения свободы и штраф в 800 тысяч рублей, Хазратхону Додохонову — пожизненное лишение свободы со штрафом 900 тысяч рублей, Шерджону Кодирову — пожизненное лишение свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.

Кроме того, Анвара Улугмурадова попросили приговорить к пожизненному лишению свободы и штрафу в размере 900 тысяч рублей, а Умара Хасанова — к пожизненному лишению свободы и штрафу в размере 700 тысяч рублей.

«Органами предварительного следствия действия всех подсудимых квалифицированы как участие в вооруженной, организованной банде, что подтверждено представленными доказательствами и для переквалификации указанных преступлений на более мягкие статьи, оснований не имеется», — отметила представитель гособвинения.

14 февраля стало известно, что члены «банды GTA» убивали людей на подмосковных трассах в рамках подготовки к совершению военного переворота в Узбекистане.

Перед судом предстали пять членов «банды GTA». Четверо других членов группировки — Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субхонов и Фазлитдин Хасанов — были убиты в августе 2017 года во время попытки побега из суда. Ибайдулло Субхонов погиб во время операции по задержанию в ноябре 2014 года в Подмосковье.

На счету «банды GTA» как минимум 15 разбойных нападений и 17 убийств за три года, преимущественно на подмосковной трассе М4 «Дон». В преступную группу входили не менее 15 уроженцев Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Свое название группировка получила по аналогии с серией компьютерных игр Grand Theft Auto.

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