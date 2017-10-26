Члены «банды GTA» отдавали вещи и продукты жертв своим женам

Сообщники из «банды GTA» признались в том, что забирали вещи и продукты своих жертв и отдавали женам. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала Мособлсуда.

В ходе заседания суд огласил показания фигуранта дела Шерджона Кодирова. Тот рассказал, что один раз достал из сумки убитой жертвы вещи, в частности шорты, и подарил жене. Но шорты супруге не понравились, и она их выбросила.

По данным РИА Новости, подобным образом действовали и другие фигуранты.

«Банда GTA» орудовала на территории Московской области в 2012–2014 годах. Ее члены обвиняются совершении разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух. Преступления совершались по ночам на подмосковных автомагистралях: сообщники пробивали колеса машин с помощью самодельных шипов, а затем, когда водитель останавливался, убивали его и забирали имущество.

По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. Четверо членов ОПГ, помимо представших перед судом, объявлены в международный розыск, главарь банды ликвидирован при задержании.

Свое название банда получила из-за схожести действий ее участников и персонажей серии компьютерных игр Grand Theft Auto.