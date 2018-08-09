Завершено расследование дел о побеге банды GTA из-под стражи в Мособлсуде

Завершено расследование уголовных дел о побеге из-под стражи членов банды GTA и их нападении на сотрудников правоохранительных органов и других лиц, находившихся в Мособлсуде, в августе 2017 года. Об этом в четверг, 9 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По одному из уголовных дел в качестве обвиняемых привлечен участник банды GTA Хазратхон Додохонов. Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 313 («Побег из-под стражи»), пунктом «б» части 4 статьи 226 («Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов»), частью 2 статьи 35 и статьей 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).

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По второму делу к уголовной ответственности по статье 293 УК РФ («Халатность») привлечены командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по Московской области, заместитель командира взвода и двое старших полицейских конвоя. Как полагает следствие, обвиняемые, в нарушение действующих нормативных актов, не обеспечили надлежащую охрану подсудимых и меры, достаточные для недопущения их побега из-под стражи.

1 августа СКР опубликовал на своем официальном YouTube-канале видео следственного эксперимента с участниками банды GTA.

Мособлсуд в среду, 1 августа, начал оглашать приговор пяти обвиняемым. Прокуратура просит для них от 25 лет колонии до пожизненного заключения. Обвиняемых уже признали виновными в бандитизме и убийствах. По предварительным данным, оглашение приговора завершится в четверг, 9 августа.

По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии, которые в период с 2012-го по 2014 год совершили 16 разбойных нападений на территории Москвы, Московской и Калужской областей. В результате были убиты 17 человек.

1 августа 2017 года четверо членов группировки — Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субхонов и Фазлитдин Хасанов — напали на конвой, отобрали у конвоиров оружие и попытались бежать из здания суда. Их застрелили. Пятый соучастник побега Хазратхон Додохонов получил ранение в голову, но выжил и вновь предстал перед судом.

Лидер группировки Ибайдулло Субхонов был уничтожен во время задержания в ноябре 2014 года в Подмосковье. Свое название банда получила по аналогии с серией компьютерных игр Grand Theft Auto.

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