Участники «банды GTA» показали на видео убийства и нападения на водителей

Следственный комитет России опубликовал на своем официальном YouTube-канале видео следственного эксперимента с участниками «банды GTA». В ролике они показывают, как расстреливали людей и раскидывали на дороге шипы, чтобы выманить ничего не подозревающих водителей из машин.

Мособлсуд в среду, 1 августа, начал оглашать приговор пятерым обвиняемым. Прокуратура просит для них от 25 лет колонии до пожизненного заключения.

В суде заявили, что оглашение приговора займет шесть дней. Обвиняемых уже признали виновными в бандитизме и убийствах, передает ТАСС.

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По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии, которые в период с 2012 по 2014 годы совершили 16 разбойных нападений на территории Москвы, Московской и Калужской областей. В результате были убиты 17 человек.

1 августа 2017 года четверо членов группировки — Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субхонов и Фазлитдин Хасанов — напали на конвой, отобрали оружие и попытались сбежать из суда. Их застрелили. Пятый соучастник побега Хазратхон Додохонов получил ранение в голову, но выжил и вновь предстал перед судом.

Лидер группировки Ибайдулло Субхонов был уничтожен во время задержания в ноябре 2014 года в Подмосковье.

Свое название банда получила по аналогии с серией компьютерных игр Grand Theft Auto.

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