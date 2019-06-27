Задержание спецназом банды наемников попало на видео

Правоохранительные органы задержали банду, которая совершила разбойное нападение на дом высокопоставленного сотрудника Росимущества Айвара Кинжабаева 10 ноября 2018 года. Тогда четыре человека в масках ворвались в дом, расположенный в Самарской области, и ударили чиновника ножом.

Следственный комитет опубликовал на YouTube оперативное видео задержания семерых мужчин, подозреваемых в совершении ряда преступлений по найму.

Спецоперацию провели бойцы СОБР и ОМОН одновременно по нескольким адресам.

Двое фигурантов дела признали свою причастность к нападению на чиновника. Они рассказали, что их наняли для совершения преступления, за которое им заплатили от 125 до 150 тысяч рублей. Подозреваемые показали, что били Кинжабаева арматурой, дубинками и ножом.

Среди задержанных предполагаемый посредник, через которого заказчик нанял исполнителей и передал деньги.

В СК считают, что на чиновника напали из-за его служебной деятельности.

По данным ведомства, участники банды причастны к нападениям на других жителей Самарской области, за которые им заплатили от 40 до 200 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

10 ноября 2018 года в дом Кинжабаева в поселке Кириллинском проникли несколько человек. Они избили чиновника, он получил тяжелое ножевое ранение в живот, но выжил. Преступники ничего ценного из дома не взяли. Других членов семьи не тронули.

Кинжабаев в тот период временно исполнял обязанности главы Росимущества Москвы. На эту должность его перевели с поста руководителя самарского управления ведомства, который он занимал с 2005 года.

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