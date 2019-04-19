Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Опубликовано новое видео с нападением российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в «Кофемании». Запись появилась на сайте телеканала РЕН ТВ.

Потасовка длилась около 12 минут. Сначала Кокорин ударил Пака стулом. Затем брат нападающего Кирилл нанес удар кулаком в голову чиновника, а Мамаев ввязался в конфликт с Гайсиным. Компанию футболистов попытались успокоить работники кофейни. В это время Кокорин с улыбкой наблюдал за последствиями инцидента, обнимаясь с девушкой.

Кроме Пака и Гайсина, футболисты 8 октября прошлого года избили водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой и в результате стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои».

3 апреля Пресненский суд Москвы продлил арест Кокорина и Мамаева до 25 сентября. Продление ареста стало третьим, футболисты находятся в СИЗО с октября 2018 года.

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