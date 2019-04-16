Свидетельница приняла Кокорина и Мамаева за членов группировки из 90-х

Одна из посетительниц «Кофемании», где произошла драка с участием нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, Екатерина Набродская, выступила в качестве свидетеля по делу в суде. Ее слова приводит ТАСС.

«Это я потом уже узнала, что эти ребята — футболисты, а тогда мне показалось, что они из какой-то неформальной организации, как из 90-х. Я еще подумала, ничего себе, такие еще существуют», — заявила Набродская.

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По ее словам, в компании, в которой были Кокорин и Мамаев, нецензурно ругались, громко разговаривали и показывали непристойные жесты. Женщина была вынуждена покинуть кафе после того, как один из них сказал в ее адрес: «Тетя, ну что ты сюда смотришь?»

10 апреля стало известно, что футболисты и их окружение сначала потратили в кофейне 264 790 рублей, затем в клубе «Эгоист» — 132 410 рублей. Таким образом в день драки они потратили почти 400 тысяч рублей.

Кокорин и Мамаев являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Они пробудут под арестом до 25 сентября. В октябре прошлого года игроки стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сначала спортсмены напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем избили чиновника в одном из столичных кафе.

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