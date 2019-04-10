Адвокат Кокорина связала смерть отца Пака с кармой

Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова перед началом очередного судебного заседания по делу в отношении ее подзащитного и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева выступила перед журналистами. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Один из представителей прессы попытался сфотографировать Стукалову, на что она сделала замечание и отметила, что не может читать СМИ вообще. «Может, о карме своей подумаете? У вас же тоже есть карма. Вон, у Дениса Пака уже отец умер», — сказала адвокат.

9 апреля адвокат Кокорина Андрей Ромашов заявил, что Пак сам спровоцировал конфликт и футболист ударил чиновника Минпромторга стулом рефлекторно.

Кокорин и Мамаев являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Они пробудут под арестом до 25 сентября. В октябре 2018 года игроки стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сначала спортсмены напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем избили Пака в одном из московских кафе.

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