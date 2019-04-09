Адвокат Кокорина назвал удар стулом по голове Пака «рефлекторным движением»

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов прокомментировал конфликт клиента с чиновником Минпромторга Денисом Паком. Его слова во вторник, 9 апреля, приводит Sport24.

«Пак первоочередно оскорбил всех обвиняемых. На видео мы видим, когда Саша взял стул и подошел к столику Пака, и согласно движениям, он хотел подсесть. Стул опустился сначала на пол. Но тот внезапно произнес оскорбление, после чего произошло рефлекторное движение, и стул обрушился на голову», — заявил Ромашов.

Адвокат настоял на том, что действия его подзащитного не могут квалифицироваться как хулиганство. «У Пака сотрясения нет. Кроме него никто матом не ругался. Хулиганства нет и близко», — добавил он.

3 апреля Пресненский суд Москвы продлил арест Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 25 сентября. Продление ареста стало третьим, футболисты находятся в СИЗО с октября 2018 года.

Кокорин и Мамаев являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». В октябре они стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сначала спортсмены напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем избили чиновника Минпромторга Дениса Пака в одной из столичных кофеен.

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