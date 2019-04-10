Кокорин и Мамаев отдохнули на сотни тысяч рублей в день драки

В ходе судебного заседания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева была озвучена сумма, которую спортсмены потратили в день драки. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Прокурор заявил, что футболисты и их окружение потратили в кофейне 264 790 рублей, в частности, на приобретение спиртных напитков. Также в клубе «Эгоист» Кокорину и Мамаеву было предъявлено два чека, общей стоимостью в 132 410 рублей. Таким образом, в день драки спортсмены потратили почти 400 тысяч рублей.

Оба футболиста являются фигурантами трех уголовных дел и находятся в СИЗО с 11 октября 2018-го. Арест Кокорина и Мамаева неоднократно продлевался. В последний раз суд оставил игроков под стражей до 25 сентября.

В октябре футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сперва игроки напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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