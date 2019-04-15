Мамаев посетовал на спертый воздух в автозаке

Футболист Павел Мамаев пожаловался, что в автозаке, в котором его возят на судебные заседания, нечем дышать. Об этом сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
По его словам, в ОНК регулярно поступают жалобы от подозреваемых и обвиняемых на условия, в которых их перевозят из зала суда и обратно. Так, в автозаках не работает вентиляция и сильно накурено.
В начале апреля Пресненский суд Москвы начал рассмотрение дела полузащитника по существу: заседания прошли 9, 10, 11 и 12 числа.
Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе с другим футболистом — нападающим «Зенита» Александром Кокориным являются фигурантами двух дел по статьям «Хулиганство» и «Побои». По данным следствия, в октябре 2018 года спортсмены напали на водителя ведущей Первого канала, а затем — на чиновника Минпромторга Дениса Пака.
3 апреля Пресненский суд Москвы продлил обвиняемым арест до 25 сентября.