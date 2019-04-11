Побитый Мамаевым водитель потратил на лечение сотни тысяч рублей

Водитель Виталий Соловчук, пострадавший в драке с футболистом «Краснодара» Павлом Мамаевым, потратил на лечение около 400 тысяч рублей. Об этом он рассказал на заседании в Пресненском суде Москвы, передает «Спорт-Экспресс».

Отвечая на вопросы адвоката Мамаева Игоря Бушманова, Соловчук заявил, что не готов принять компенсацию в размере 500 тысяч рублей от футболиста, отметив, что ему еще предстоит закончить лечение. Также водитель заявил, что пока не может определить сумму морального вреда.

«Нос раздроблен. Сросся в восьми местах. Требуется операция пластическая. И на колене предстоит операция», — поведал Соловчук.

9 апреля свидетель Карен Григорян во время дачи показаний в суде заявил, что Соловчук сказал попытавшимся сесть в его машину Мамаеву и Александру Кокорину: «Я таких петухов не повезу». После этого между ними началась драка.

Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО «Бутырка», их арест был продлен до 25 сентября. Оба футболиста являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». В октябре прошлого года они стали участниками двух драк в центре Москвы: от их рук пострадали Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и топ-менеджер Сергей Гайсин.

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