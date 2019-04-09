Свидетель назвал причину драки с участием Кокорина и Мамаева

Свидетель Карен Григорян дал показания во время слушаний по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Его слова приводит «Р-Спорт».

По словам мужчины, конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком вспыхнул из-за того, что друг Кокорина сравнил его с певцом PSY. В ответ Пак обозвал мужчину кучей экскрементов. После этого к столику, где сидел чиновник, подошли Кокорин и Мамаев. Григорян признал, что не слышал диалога, однако после обмена репликами нападающий «Зенита» взял стул и ударил Пака.

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После этого спортсмены вышли из кафе и попытались сесть в машину, однако выбрали не тот автомобиль. Водитель Виталий Соловчук заявил Кокорину и Мамаеву, что «не повезет таких петухов». В результате они также подрались.

3 апреля суд продлил Кокорину и Мамаеву срок ареста до 25 сентября. Они находятся в СИЗО с октября 2018-го, когда стали участниками двух драк в центре Москвы. От действий футболистов пострадали Пак и Соловчук. Оба игрока являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои».

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