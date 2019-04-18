Компания Кокорина и Мамаева побила водителя со словами «Ты знаешь, кто мы?»

Компания, в которой находились футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, побила водителя телеведущей Ольги Ушаковой со словами «Ты знаешь, кто мы?». Об этом сама журналистка рассказала на заседании в Пресненском суде Москвы, передает Sport24.

По словам Ушаковой, водитель Виталий Соловчук высадил ее на Триумфальной площади в столице и уехал, чтобы найти парковочное место. В итоге он остановился у клуба, и внезапно в машину села девушка. Соловчук попросил ее выйти, как уточнила Ушакова, в вежливой форме.

«Затем он услышал звук разбитого стекла и вышел из машины. Там была компания людей, которая шумно выражалась в адрес Виталия», — рассказала телеведущая. После этого мужчины напали на Соловчука. «Кто-то использовал фразу: "Ты знаешь, кто мы?"» — продолжила Ушакова. Водителю удалось вырваться и уехать на машине. В салоне телеведущая увидела следы крови.

Материалы по теме Игроки легкого поведения Как российский футбол превратился в «Дом-2». С Кокориным, Мамаевым и девочками

11 апреля сам Соловчук заявил, что на лечение после драки потратил около 400 тысяч рублей. По его словам, основные увечья ему нанес Мамаев. Также водитель заявил, что пока не может определить сумму морального вреда.

Футболисты Кокорин и Мамаев являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». В октябре прошлого года они стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сначала спортсмены напали на водителя Соловчука, а затем избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и топ-менеджера Дениса Гайсина в одной из столичных кофеен.

3 апреля Пресненский суд Москвы продлил арест Кокорина и Мамаева до 25 сентября. Продление ареста стало третьим, футболисты находятся в СИЗО с октября 2018 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



