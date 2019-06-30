Бывшую жену «цапка»-крабоеда арестовали за вымогательство

Бывшую жену осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза арестовали по делу о вымогательстве. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону избрал для Натальи Стришней меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 25 суток. При этом защита женщины настаивала на том, чтобы ее отпустили под залог из-за проблем со здоровьем. На заседании фигурантке дела стало плохо, ей пришлось вызывать скорую помощь прямо в зал суда.

Адвокат Стришней Эдуард Чургулия сообщил журналистам, что женщину и ее брата обвиняют в вымогательстве около 70 миллионов рублей у одного из предпринимателей. По его словам, на принадлежащем фигурантке дела предприятии «Слава Кубани» полиция изъяла документы и сервер с данными. Сама Стришняя назвала обвинения необоснованными, а свое задержание — попыткой завладеть ее бизнесом.

В феврале Наталья Стришняя обратилась за помощью в полицию. По ее словам, бывший муж, находящийся в СИЗО Хабаровска, угрожал ей по телефону через посредника расправой и увечьями.

Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая много лет терроризировала станицу Кущевская в Краснодарском крае. В 2010 году преступники убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами. Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

В октябре прошлого года в СМИ появились фотографии, на которых Вячеслав Цеповяз, содержащийся в колонии строгого режима в Амурской области, ест красную икру, крабов и жарит шашлыки. Позднее была опубликована видеозапись с новыми кадрами, на которых Цеповяз сидит за обильно накрытым столом, в том числе на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону.

В связи с нарушениями в колонии было возбуждено уголовное дело. После скандала Цеповяза перевели в СИЗО Хабаровска, а затем — в другую колонию.

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