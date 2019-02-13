Бывшая жена «цапка»-крабоеда заявила на него в полицию

Наталья Стришняя, бывшая жена члена «банды цапков» Вячеслава Цеповяза, обратилась за помощью в полицию. Об этом в среду, 13 февраля, сама Стришняя сообщила телеканалу «360».

По ее словам, бывший муж, находящийся в СИЗО Хабаровска, угрожает ей через посредника расправой и увечьями, при этом угрозы поступают по телефону. Женщина отметила, что расследование пока не началось.

12 февраля на YouTube появился новый ролик про Цеповяза. На кадрах видно, что осужденный за убийства проживал в отдельной пристройке рядом с пасекой, огородом и беседкой. По словам директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, ролик на самом деле старый — и «с Цеповязом вопрос закрыт».

В октябре в СМИ появились фотографии, на которых «цапок» ест красную икру, крабов и жарит шашлыки. Позднее была опубликована видеозапись с новыми кадрами, на которых Цеповяз сидит за обильно накрытым столом, в том числе на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону.

Возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями в колонии строгого режима в Амурской области, где содержался Цеповяз. Его самого после скандала перевели в СИЗО Хабаровска.

Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая много лет терроризировала станицу Кущевская в Краснодарском крае. В 2010 году преступники убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами. Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

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