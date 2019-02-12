Экскурсия «цапка»-крабоеда по пасечным угодьям вновь попала на видео

Появились новые кадры условий содержания участника «банды цапков» Вячеслава Цеповяза. Видеозапись появилась в YouTube-аккаунте Сергея Перина, который также распространил и первый ролик о жизни преступника в колонии строгого режима в Амурской области.

«Надеюсь, что размещаемые материалы позволят представителям правоохранительных органов сделать окончательные выводы о масштабах ситуации, а также установить, что красивая жизнь длилась годами», — написал Перин.

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На опубликованном видео можно рассмотреть масштаб «угодий» Цеповяза: он проживал в отдельной пристройке, рядом с которой располагались пасека, огород и беседка. За забором расположены двухэтажные длинные корпуса. Преступник проводит экскурсию по территории некому «Ваньке», который и снимает происходящее. По словам Перина, второе видео предположительно снято в тот же день, что и первое.

«Вань, смотри, какая-то морковка растет. Это пасека, где пчел держим и мед качаем. Это душик сделали, купаться будем. И будет просто отлично», — рассказывает закадровый голос, принадлежащий Цеповязу.

В октябре в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз ест красную икру, крабов и жарит шашлыки. Позднее была опубликована видеозапись с новыми кадрами, на которых Цеповяз сидит за обильно накрытым столом, в том числе на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону.

17 января было возбуждено уголовное дело из-за нарушений в колонии, где содержится Цеповяз. 4 февраля сообщалось, что преступника перевели из колонии в Амурской области в СИЗО Хабаровска.

Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая много лет терроризировала станицу Кущевская в Краснодарском крае. В 2010 году преступники убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами. Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

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