Бывшая жена отсудила у цапка-«крабоеда» миллионы рублей

Бывшая жена отсудила у члена «банды цапков» Вячеслава Цеповяза 4,3 миллиона рублей, которые ранее были изъяты у него при обыске. Об этом в четверг, 24 января, сообщил РИА Новости ее адвокат Эдуард Чургулия.

По словам защитника, это часть от изъятых 8,6 миллиона рублей. После того как арест, наложенный в рамках следствия, был снят, выяснилось, что деньги получил представитель Цеповяза в Следственном комитете России (СКР). Позже он перечислил средства на счет осужденного.

Поскольку деньги были совместно нажиты Цеповязом и его супругой, бывшая жена зека обратилась в суд с иском о взыскании половины суммы.

17 января сообщалось о возбуждении нового уголовного дела из-за нарушений в колонии, где содержится Цеповяз, чьи фотографии с деликатесами попали в сеть.

14 января отбывающий пожизненный срок член банды Владимир Алексеев по прозвищу Вова-Беспредел прокомментировал ситуацию с Вячеславом Цеповязом. Он отметил, что слышал по радио про икру и крабов, которые входили в тюремное меню его бывшего подельника, и порадовался за него.

15 ноября 2018 года стало известно, что в ежемесячном списке тюремных покупок Цеповяза значились дорогостоящие продукты и деликатесы на сумму от 30 до 60 тысяч рублей.

Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая много лет терроризировала станицу Кущевская в Краснодарском крае. В 2010 году бандиты убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами. Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

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