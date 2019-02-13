ФСИН прокомментировала новое видео «цапка»-крабоеда на пасечных угодьях

Новое видео о жизни в колонии участника «банды цапков» Вячеслава Цеповяза, опубликованное на YouTube 12 февраля, на самом деле старое. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, передает «Говорит Москва».

По его словам, «с Цеповязом вопрос закрыт». Он добавил, что сотрудники ФСИН, виновные в попустительстве, наказаны и уволены.

Максименко отметил, что имеется целая подборка фотографий и видеороликов с участием Цеповяза, которые пытались продать СМИ и ФСИН за большие деньги.

12 февраля в YouTube-аккаунте Сергея Перина появился новый ролик про Цеповяза. На кадрах видно, что осужденный за убийства проживал в отдельной пристройке рядом с пасекой, огородом и беседкой.

«Вань, смотри, какая-то морковка растет. Это пасека, где пчел держим и мед качаем. Это душик сделали, купаться будем. И будет просто отлично», — рассказывает закадровый голос, принадлежащий Цеповязу.

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В октябре в СМИ появились фотографии, на которых «цапок» ест красную икру, крабов и жарит шашлыки. Позднее была опубликована видеозапись с новыми кадрами, на которых Цеповяз сидит за обильно накрытым столом, в том числе на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону.

Возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями в колонии строгого режима в Амурской области, где содержался Цеповяз. Его самого после скандала перевели в СИЗО Хабаровска.

Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая много лет терроризировала станицу Кущевская в Краснодарском крае. В 2010 году преступники убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами. Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

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