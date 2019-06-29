Бывшую жену «цапка»-крабоеда заподозрили в вымогательствах

Наталью Стришнюю, бывшую жену Вячеслава Цеповяза, осужденного по делу банды Цапков, задержали по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщил адвокат женщины Эдуард Чургулия, передает «Комсомольская правда».

Как рассказал Чургулия, на принадлежащем Стришней предприятии «Слава Кубани» полиция изъяла документы и сервер с данными, а саму женщину увезли в Ростовскую область для избрания меры пресечения. Отмечается, что ее подозревают в вымогательстве 77 миллионов рублей у одного из местных предпринимателей.

По словам адвоката, обвинения необоснованны, так как Стришняя с бизнесменом не знакома. По мнению самой женщины, ее задержание — это попытка завладеть ее бизнесом.

В феврале Наталья Стришняя обратилась за помощью в полицию. По ее словам, бывший муж, находящийся в СИЗО Хабаровска, угрожал ей по телефону через посредника расправой и увечьями.

Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая много лет терроризировала станицу Кущевская в Краснодарском крае. В 2010 году преступники убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами. Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

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