Задержан принятый за «воскресшего» Цапка вор

В Сочи полицейские задержали мужчину, которого ранее приняли за главаря кущевской организованной преступной группировки (ОПГ) Сергея Цапка. Об этом в четверг, 27 июня, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что мужчина по имени Виталий Никифоров является уроженцем Бишкека. Он находился в федеральном розыске за кражу.

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