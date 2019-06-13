Россияне пожаловались в прокуратуру на «воскресшего» главаря банды Цапков

Жители Краснодарского края заподозрили, что главарь кущевской организованной преступной группировки (ОПГ) Сергей Цапок инсценировал свою смерть в СИЗО в июле 2014 года, а в настоящее время жив и находится на свободе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Причиной подозрений стала авария, которая произошла в Сочи 4 июня, когда автомобиль BMW врезался в отбойник. На один из снимков с места аварии, сделанных очевидцами, попал человек, очень похожий на Цапка.

Это и заставило очевидцев предположить, что главарь ОПГ в СИЗО не скончался от инсульта, а лишь притворился мертвым, чтобы оказаться на свободе и избежать тюрьмы. Отмечается, что подобные слухи ходили на Кубани уже давно.

Жители Краснодарского края уже направили прокурору Сочи Игорю Грязнову официальное обращение, в котором попросили проверить версию о «воскресшем» Цапке.

В свою очередь, пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края заявила РИА Новости, что не получала обращений. В региональных управлениях ФСИН, МВД и СКР отказались комментировать информацию о воскресшем Цапке.

29 марта сообщалось, что в колонии в Амурской области, где отбывал наказание член банды «цапков» Вячеслав Цеповяз, устранены нарушения.

В октябре прошлого года в СМИ появились фотографии, на которых «цапок», содержащийся в колонии строгого режима, ест красную икру, крабов и жарит шашлыки. Позднее была опубликована видеозапись с новыми кадрами, на которых Цеповяз сидит за обильно накрытым столом, в том числе на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону.

В связи с нарушениями в колонии было возбуждено уголовное дело. После скандала Цеповяза перевели в СИЗО Хабаровска, а затем — в другую колонию.

Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая в течение многих лет терроризировала станицу Кущевскую в Краснодарском крае. В 2010 году преступники убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами.

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