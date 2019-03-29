Красивая жизнь в колонии «цапка»-крабоеда закончилась

В колонии в Амурской области, где отбывал наказание член банды «цапков» Вячеслав Цеповяз, устранены нарушения. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как говорится в сообщении, речь идет о нарушении законов, выявленных в колонии и связанных с послаблением режимных требований: дополнительных свиданий, посылок и передач, платных медицинских и других услуг. Незаконные приказы об освобождении осужденных от работы и применении к ним мер поощрения были отменены.

Отмечается, что прокурор проверил состояние законности в ИК-3 из-за низкой трудовой занятости заключенных, которая составляла всего 14 процентов. Вместе с ним учреждение посетил зампред правительства области. По итогам по данному вопросу было решено создать рабочую группу.

Начальнику регионального управления ФСИН вынесли представление в связи с недостатками при профилактической работе с осужденными, а также несоблюдением прав осужденных на охрану здоровья, несоблюдением трудового законодательства, правил пожарной безопасности, режима содержания и другими нарушениями.

В октябре прошлого года в СМИ появились фотографии, на которых «цапок», содержащийся в колонии строгого режима в Амурской области, ест красную икру, крабов и жарит шашлыки. Позднее была опубликована видеозапись с новыми кадрами, на которых Цеповяз сидит за обильно накрытым столом, в том числе на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону.

В связи с нарушениями в колонии было возбуждено уголовное дело. После скандала Цеповяза перевели в СИЗО Хабаровска, а затем — в другую колонию.

Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая в течение многих лет терроризировала станицу Кущевскую в Краснодарском крае. В 2010 году преступники убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами. Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет 10 месяцев.

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