«Цапок»-крабоед потребовал признать невменяемой умершую мать

Вячеслав Цеповяз, осужденный член банды «цапков», потребовал признать невменяемой умершую мать ради доли в наследстве. Об этом в пятницу, 22 марта, его представитель сообщил kp.ru.

Преступник рассказал, что в период с 2011 по 2012 годы его тогда еще законная супруга приобрела участки у своей свекрови, однако ввела ее в заблуждение относительно существа сделок. Затем мать Цеповяза скончалась, и женщина вступила в наследство по его доверенности.

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В итоге осужденный делит с бывшей женой порядка 36 участков и долю в уставном капитале ОПХ «Слава Кубани». В суде представитель заявил ходатайство, что мать Цеповяза была невменяемой на момент их продажи, и просил назначить экспертизу на предмет признания ее психически больной.

Тем не менее в просьбе было отказано, а заседание перенесли на месяц, чтобы его бывшая жена смогла ознакомиться с 36 томами дела об имуществе.

В декабре прошлого года сообщалось, что Вячеслав Цеповяз подал иск о признании за ним половины предприятия, которым владеют его дети. Он потребовал признать недействительными сделки по переходу к ним прав от бывшей жены на доли в компании «Созвездие», в собственности которой находятся химчистка и ресторан в станице Кущевской.

В октябре прошлого года в СМИ появились фотографии, на которых «цапок», содержащийся в колонии строгого режима в Амурской области, ест красную икру, крабов и жарит шашлык. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. После скандала Цеповяза перевели в СИЗО.

Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая много лет терроризировала станицу Кущевская в Краснодарском крае. В 2010 году бандиты убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами. Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

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