Стало известно новое меню «цапка»-крабоеда

Вячеслав Цеповяз, осужденный по делу банды Цапков, во время своего пребывания в СИЗО Хабаровска питался как обычные арестанты, а то и скромнее их. Об этом в четверг, 14 марта, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, на протяжении нескольких месяцев, что Цеповяз находился в изоляторе, он следовал строго утвержденному рациону: на первое — щи, на второе — каша с мясом и кисель. При этом арестант мог позволить себе дополнительные покупки в рамках лимита СИЗО — чуть более семи тысяч рублей.

На эти деньги Цеповяз покупал салфетки, колбасу, яблоки, груши и молоко. При этом в передачах с воли он получал шоколад, мыло и полотенца. Как отмечает начальник хабаровского СИЗО №1 Владимир Крюков, «никаких особых условий или деликатесов [Цеповяз] не требовал».

Ранее 14 марта сообщалось, что Цеповяз переведен из следственного изолятора в Хабаровске в колонию.

В октябре прошлого года в СМИ появились фотографии, на которых «цапок», содержащийся в колонии строгого режима в Амурской области, ест красную икру, крабов и жарит шашлыки. Позднее была опубликована видеозапись с новыми кадрами, на которых Цеповяз сидит за обильно накрытым столом, в том числе на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону.

В связи с нарушениями в колонии было возбуждено уголовное дело. После скандала Цеповяза перевели в СИЗО Хабаровска.

Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая в течение многих лет терроризировала станицу Кущевская в Краснодарском крае. В 2010 году преступники убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами. Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет 10 месяцев.

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