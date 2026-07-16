Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:43, 16 июля 2026Наука и техника

Важность продления работы МКС для России оценили

Кононенко: Работа МКС до 2030 года даст России важный временной задел для перехода к РОС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Продление работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года даст России важный временной задел для перехода к эксплуатации перспективной Российской орбитальной станции (РОС). С такой оценкой для ТАСС выступил Герой России, начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина Олег Кононенко.

«Ресурс станции не бесконечен, и вопрос ее сведения с орбиты уже переходит из теоретической плоскости в практическую. В этом контексте планомерное продление срока работы МКС становится уже не просто тактическим шагом, а необходимым этапом транзита к РОС», — считает специалист.

По его мнению, дополнительное время позволит российской стороне отработать необходимые технологии, которые позволят плавно и без потерь компетенций перейти от МКС к РОС. Глава ЦПК заметил, что первые модули новой станции планируется пристыковывать к российскому сегменту старой.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация и НАСА договорились о продлении совместной работы МКС.

Также в июле руководитель поблагодарил находившегося на космодроме Байконур главу НАСА Джареда Айзекмана за поддержку экипажа корабля «Союз МС-29».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Федоров заявил о необходимости уволить главкома ВСУ Сырского
    Акции «Газпрома» подешевели до исторического минимума
    В России раскрыли способ кардинально решить проблему с угрозами Запорожской АЭС
    Аэропорт Сочи приостановил работу
    В Кремле прокомментировали отставку министра обороны Украины Федорова
    Кремль отреагировал на заявление Турции об Украине
    В России назвали три направления удара для изоляции Украины
    «АвтоВАЗ» завершил обязательные государственные краш-тесты нового кроссовера
    Россиянка с маленькой дочерью зашли в поликлинику и пропали
    Журналист нашел противоречия в словах Плющенко о деградации фигурного катания в России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok