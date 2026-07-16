Украина выпустила в сторону России авиабомбы и более 800 беспилотников

Минобороны: Российские военнослужащие сбили авиабомбы и более 800 дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России управляемые авиабомбы, реактивные снаряды и более 800 беспилотников. Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве указали, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь авиабомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 802 дрона.

По информации Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские военнослужащие уничтожили более 182 тысяч беспилотников.

Ранее стало известно, что российские войска ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. Кроме того, бойцы поразили места хранения дронов ВСУ дальнего действия.