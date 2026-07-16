Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:42, 16 июля 2026Россия

Украина выпустила в сторону России авиабомбы и более 800 беспилотников

Минобороны: Российские военнослужащие сбили авиабомбы и более 800 дронов ВСУ
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России управляемые авиабомбы, реактивные снаряды и более 800 беспилотников. Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве указали, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь авиабомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 802 дрона.

По информации Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские военнослужащие уничтожили более 182 тысяч беспилотников.

Ранее стало известно, что российские войска ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. Кроме того, бойцы поразили места хранения дронов ВСУ дальнего действия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Федоров заявил о необходимости уволить главкома ВСУ Сырского
    Политолог обратился к России на фоне производства ЕС дронов для Украины
    Евросоюз снизил закупки российского газа
    Желание геолога оседлать гусеничный вездеход оказалось роковым для российской студентки
    В Кремле заявили о необходимом для урегулирования конфликта на Украине человеке
    Мировые цены на ключевую агрокультуру достигли максимума
    Популярная диета оказалась связана с повышенным риском развития рака
    В Москве закончилось жилье для богатых
    Акции «Газпрома» подешевели до исторического минимума
    В России раскрыли способ кардинально решить проблему с угрозами Запорожской АЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok