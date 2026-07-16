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12:26, 16 июля 2026Россия

Названы цели ударов российских войск по Украине

Минобороны: ВС России ударили по энергообъектам на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские войска ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что указанные цели использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо того, российские военнослужащие поразили места хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ дальнего действия, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что в ночь на 16 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве.

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