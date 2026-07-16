Фидан рассказал о роли Турции в будущих гарантиях безопасности для Украины

Фидан заявил о готовности Турции обеспечить военно-морские гарантии для Украины

Турция согласилась возглавить военно-морскую составляющую в рамках будущих гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Киеве с украинским коллегой Андреем Сибигой. Трансляция опубликована на YouTube-канале DRM News.

«Ранее был поднят вопрос о том, как Турция могла бы потенциально внести вклад [в обеспечение мирного решения]. В настоящее время обсуждается один из важнейших аспектов потенциального мирного соглашения — гарантии безопасности для Украины. Эти гарантии включают в себя сухопутные, морские и воздушные элементы. Турция согласилась возглавить военно-морскую составляющую», — сказал Фидан.

По его словам, у Анкары по этому вопросу есть взаимопонимание с союзниками, ведется плановая работа с соответствующими военно-морскими силами.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит переговоры с лидерами западных стран, чтобы придать новый импульс переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Анкара продолжает контактировать со всеми заинтересованными сторонами и выступает за возвращение Москвы и Киева к прямому переговорному процессу.