Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:44, 16 июля 2026Мир

США пропустили этап стандартной проверки разведданных перед ударом по школе в Иране

CNN: Военное руководство США не проверяло данные перед ударом по школе в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Вооруженные силы США до сих пор не провели полноценной стандартной проверки разведданных, которые могли быть использованы при нанесении удара по школе в Иране. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в американских военных кругах.

По данным телекомпании, не был проведен анализ всего корпуса разведданных, включая снимки со спутников. Этот этап расследования призван установить точные обстоятельства удара и его влияние на ход операции. Однако военное руководство не отдавало приказов о проведении такой проверки. Вместо этого была проведена лишь начальная проверка для подтверждения поражения изначально намеченной цели.

Ранее CNN сообщала, что военное руководство США одобрило нанесение ударов по целям в Иране, включая школу в Минабе, проигнорировав предупреждение об устаревших разведданных. При этом американские военные, по данным источников, установили причину случившегося через несколько дней, но доклад так и не опубликовали. В результате атаки 28 февраля погибли 175 человек, в том числе 168 учениц, еще 95 пострадали.

Президент США Дональд Трамп заявил, что результаты расследования американскими военными обстоятельств удара по школе для девочек в иранском городе Минаб, вероятно, никогда не увидят свет. На замечание журналиста о наличии кадров с места трагедии, на которых видны обломки американской ракеты «Томагавк», Трамп заявил, что «есть вероятность того, что эти кадры были сгенерированы ИИ».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Федоров заявил о необходимости уволить главкома ВСУ Сырского
    Желание геолога оседлать гусеничный вездеход оказалось роковым для российской студентки
    В Кремле заявили о необходимом для урегулирования конфликта на Украине человеке
    Мировые цены на ключевую агрокультуру достигли максимума
    Популярная диета оказалась связана с повышенным риском развития рака
    В Москве закончилось жилье для богатых
    Акции «Газпрома» подешевели до исторического минимума
    В России раскрыли способ кардинально решить проблему с угрозами Запорожской АЭС
    Аэропорт Сочи приостановил работу
    Кремль отреагировал на заявление Турции об Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok