США пропустили этап стандартной проверки разведданных перед ударом по школе в Иране

CNN: Военное руководство США не проверяло данные перед ударом по школе в Иране

Вооруженные силы США до сих пор не провели полноценной стандартной проверки разведданных, которые могли быть использованы при нанесении удара по школе в Иране. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в американских военных кругах.

По данным телекомпании, не был проведен анализ всего корпуса разведданных, включая снимки со спутников. Этот этап расследования призван установить точные обстоятельства удара и его влияние на ход операции. Однако военное руководство не отдавало приказов о проведении такой проверки. Вместо этого была проведена лишь начальная проверка для подтверждения поражения изначально намеченной цели.

Ранее CNN сообщала, что военное руководство США одобрило нанесение ударов по целям в Иране, включая школу в Минабе, проигнорировав предупреждение об устаревших разведданных. При этом американские военные, по данным источников, установили причину случившегося через несколько дней, но доклад так и не опубликовали. В результате атаки 28 февраля погибли 175 человек, в том числе 168 учениц, еще 95 пострадали.

Президент США Дональд Трамп заявил, что результаты расследования американскими военными обстоятельств удара по школе для девочек в иранском городе Минаб, вероятно, никогда не увидят свет. На замечание журналиста о наличии кадров с места трагедии, на которых видны обломки американской ракеты «Томагавк», Трамп заявил, что «есть вероятность того, что эти кадры были сгенерированы ИИ».