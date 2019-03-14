«Цапка»-крабоеда спрятали в российской колонии

Вячеслав Цеповяз, осужденный по делу банды Цапков, переведен из следственного изолятора в Хабаровске в колонию. Об этом в четверг, 14 марта, председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по региону Виктория Макарчук сообщила ТАСС.

Члены ОНК посетили СИЗО в Хабаровске, где находился Цеповяз, чтобы проверить условия содержания заключенных. По словам Макарчук, УФСИН выдало общественникам справку о том, что на днях он покинул СИЗО для отбытия наказания. Однако в колонию какого именно региона был переведен Цеповяз, в документе не уточняется.

Кроме того, в ходе проверки члены ОНК ознакомились с личной карточкой Цеповяза, чтобы проверить, действительно ли тот употреблял в пищу деликатесы, находясь в заключении. В списке заказанного им оказался стандартный набор продуктов.

В октябре 2018 года в СМИ появились фотографии, на которых «цапок», содержащийся в колонии строгого режима в Амурской области, ест красную икру, крабов и жарит шашлыки. Позднее была опубликована видеозапись с новыми кадрами, на которых Цеповяз сидит за обильно накрытым столом, в том числе на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону.

В связи с нарушениями в колонии было возбуждено уголовное дело. После скандала Цеповяза перевели в СИЗО Хабаровска.

Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая много лет терроризировала станицу Кущевская в Краснодарском крае. В 2010 году преступники убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами. Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

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