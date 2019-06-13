Адвокат допустил «воскрешение» главаря банды Цапков

Адвокат Умалат Сайгитов, участвовавший в деле кущевской банды на стороне обвиняемых, допустил, что ее главарь Сергей Цапок жив. Об этом юрист заявил телеканалу «360».

По словам защитника, информация о смерти Цапка появилась сразу после вердикта и выглядела странной, а причины его кончины — нелепыми. При этом он указал на большие финансовые возможности кущевской банды и высокий уровень коррупции в Краснодаре.

Сайгитов отметил, что сценарий с «воскрешением» Цапка выглядит правдоподобно, такие истории случаются довольно часто.

В то же время другой защитник главаря Кущевской ОПГ Игорь Скрипка напомнил, что Цапка после смерти видела следственная группа, его опознали потерпевшие, а затем тело умершего вскрыли и похоронили. После такого не оживают, заявил юрист Telegram-каналу Life Shot.

«Человек на фото действительно похож, но есть нюанс: Сергей Цапок умер в СИЗО. Я уверен абсолютно», — сказал он.

Ранее, 13 июня, сообщалось об участнике ДТП, произошедшем в Сочи 4 июня, очень похожем на умершего Цапка. Жители Краснодарского края обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку в связи с подозрением, что главарь кущевской банды мог инсценировать свою смерть в СИЗО в июле 2014 года.

По официальной версии, Сергей Цапок скончался 7 июля 2014 года в камере Краснодарского СИЗО. По заключению врачей, причиной смерти стал обширный инсульт. Прокуратура края разрешила участвовать в опознании пострадавшим и родственникам потерпевших, которые подтвердили личность умершего. Кроме того, отпечатки пальцев покойного совпали с дактилоскопической картой Сергея Цапка, имевшейся в полиции. Его тело было кремировано в Волгограде и захоронено в неизвестном месте. Однако почти сразу после его смерти стали распространяться слухи, что он жив, сделал пластическую операцию и покинул территорию РФ. Прокуратура и СКР неоднократно получали заявления, проводили по ним проверки и утверждают, что эти слухи не имеют под собой оснований.

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