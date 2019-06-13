«Воскресший» Цапок оказался вором в розыске

Прокуратура опровергла «воскрешение» главаря кущевской банды Сергея Цапка, передает РИА Новости.

Участник ДТП, внешне похожий на Цапка, оказался уроженцем Бишкека, находящимся в федеральном розыске за кражу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Никифоров Виталий Витальевич разыскивается за преступление, совершенное в станице Выселки Краснодарского края.

Он проезжал мимо места аварии и просто решил помочь пострадавшим, сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее, 13 июня, сообщалось, что жители Краснодарского края обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку в связи с подозрением, что главарь кущевской банды мог инсценировать свою смерть в СИЗО в июле 2014 года. Поводом для этих сомнений послужили фотографии участника ДТП, произошедшего в Сочи 4 июня, очень похожего на умершего Цапка.

По официальной версии, Сергей Цапок скончался 7 июля 2014 года в камере Краснодарского СИЗО. По заключению врачей, причиной смерти стал обширный инсульт. Прокуратура края разрешила участвовать в опознании пострадавшим и родственникам потерпевших, которые подтвердили личность умершего. Кроме того, отпечатки пальцев покойного совпали с дактилоскопической картой Сергея Цапка, имевшейся в полиции. Его тело было кремировано в Волгограде и захоронено в неизвестном месте. Однако почти сразу после его смерти стали распространяться слухи, что он жив, сделал пластическую операцию и покинул территорию РФ. Прокуратура и СКР неоднократно получали заявления, проводили по ним проверки и утверждают, что эти слухи не имеют под собой оснований.

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