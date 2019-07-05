Набожного главаря банды киллеров Челентано признали виновным в создании ОПГ

Новосибирский областной суд признал виновным предполагаемого главаря бригады киллеров Анатолия Радченко, известного в криминальных кругах как Челентано, по целому ряду преступлений. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

Из начавшегося 4 июля оглашения приговора следует, что подсудимый признан виновным в создании преступного сообщества. Суд установил, что Радченко с 1997 по 2009 год руководил подразделением киллеров в банде осужденного криминального авторитета Александра Трунова. Также, говорится в приговоре, Радченко причастен к убийству четырех человек и покушениям на убийство еще троих. Среди жертв — криминальные авторитеты Ляка, Кеша, начальник службы безопасности одного из местных заводов Алексей Дабеев и Баград Гелашвили. Последнего в 2000 году убили по ошибке — он поменялся местами за столом с вором в законе Мамукой Шубитидзе, которого планировалось устранить.

Помимо убийств Челентано обвиняют в мошенничестве, бандитизме и вымогательстве.

Гособвинение попросило для него 25 лет колонии. Ожидается, что 5 июля суд завершит оглашение приговора, в конце которого назовет срок.

Радченко не захотел слушать свой приговор и под конвоем покинул суд, уточняет «Комсомольская правда». Он считает дело против него заказным и сфабрикованным бывшими партнерами с целью отобрать у него бизнес.

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«Приговор слепили из того, что было», — написал в Instagram его адвокат Владимир Волого. Из поста следует, что на написание приговора «ушло аж 2 месяца»: он как под копирку склеен из приговора Александру Трунову. Защита намерена обжаловать решение суда.

Процесс над Радченко шел около двух лет в закрытом режиме из-за опасений давления на свидетелей, отмечает РИА Новости. Он был объявлен в федеральный и международный розыск после поимки главаря банды «Труновские» Александра Трунова. Челентано искали в даже монастырях, когда правоохранительные органы узнали о его набожности.

Его задержали в Австрии в феврале 2014 года, а в августе 2015 года депортировали в Россию.

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