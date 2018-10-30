Суд занялся атакой киллера авторитета Челентано на вора в законе Турикелу

В Новосибирском областном суде состоялось заседание по делу предполагаемого главаря бригады киллеров Анатолия Радченко, известного в криминальных кругах как Челентано. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает портал «НДН.инфо».

По данным издания, процесс по делу в отношении Радченко идет более года, он проходит в закрытом режиме. Подсудимому грозит срок вплоть до пожизненного, впрочем, когда будет оглашен приговор, пока неизвестно. В настоящее время суд добрался до эпизода с покушением на вора в законе Мамуку Шубитидзе (Турикела Кахетинский).

Подробности инцидента, произошедшего летом 2000 года на даче в селе Нижнекаменка (Ордынский район Новосибирской области), порталу рассказал один из свидетелей.

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«На веранде за столом находился сам Мамука и гости. Шубитидзе провозгласил тост и наклонился к гостям со стопкой в руке. Одновременно произошел выстрел. Пуля предназначалась Мамуке. Но, поскольку тот наклонился, она прошла выше и смертельно ранила одного из гостей. Впоследствии он скончался в Ордынской районной больнице», — собеседник интернет-издания.

4 августа 2017 года сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела против Анатолия Радченко, руководившего группой киллеров в банде Александра Трунова.

Обвиняемому вменяется создание и руководство преступным сообществом, бандитизм, убийства и покушения, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, вымогательство и мошенничество.

По версии следствия, Челентано входил в банду с 1997 по 2009 год. Он причастен к убийствам четырех человек и покушениям еще на троих. Также Радченко обвиняется в вымогательстве в период с 1991 по 1998 год у предпринимателя доли в уставном капитале компаний «Центр-Систем» и «Бархат».

После задержания Трунова — лидера преступного сообщества — Радченко скрылся от правоохранительных органов и более пяти лет находился в международном розыске. В 2014 году Челентано задержали в Австрии и экстрадировали в Россию.

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