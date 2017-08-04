Лидер группы киллеров из банды Трунова Челентано пойдет под суд

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела Анатолия Радченко, известного по прозвищу Челентано, руководившего группой киллеров в банде Александра Трунова. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 4 августа.

Материалы переданы в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому вменяется создание и руководство преступным сообществом, бандитизм, убийства и покушения, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, вымогательство и мошенничество.

По версии следствия, Челентано входил в банду с 1997 по 2009 годы. Он причастен к убийствам четырех человек и покушениям еще на троих. Также Радченко обвиняется в вымогательстве в период с 1991 по 1998 год у предпринимателя доли в уставном капитале компаниям «Центр-Систем» и «Бархат».

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После задержания лидера преступного сообщества Трунова, Радченко скрылся от правоохранительных органов и более пяти лет находился в международном розыске. В 2014 году Челентано задержали в Австрии и экстрадировали в Россию.

Труновская группировка действовала на территории Новосибирска с конца 1990-х годов, созданная тренером спортклуба «Заря». Банда причастна в том числе к убийствам вице-мэров Новосибирска Игоря Белякова и Виктора Марьясова, начальника службы безопасности одного из заводов Алексея Дабеева и криминального авторитета Николая Акеньшина. В 2009 году она была обезврежена. Трунов в 2012-м был приговорен к 22 годам лишения свободы.

Сообщниками этой банды были признаны и осуждены на разные сроки бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин, его отец — бывший советник губернатора области по спорту Александр Солодкин-старший и бывший замглавы УФСКН региона Андрей Андреев.

Александр Солодкин-младший 27 июня досрочно вышел из колонии.