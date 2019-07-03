ФСБ нашла оружейный тайник лидера ОПГ «Законовские»

Тайник с оружием, боеприпасами и самодельными взрывными устройствами обнаружен под Самарой. Об этом в среду, 3 июля, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Из тайника изъяли три самодельных радиоуправляемых взрывных устройства магнитного типа, автомат Калашникова и три магазина к нему, три ручных гранаты, девять запалов к гранатам, две тротиловых шашки общей массой 0,6 килограмма и 236 патронов различного калибра. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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По данным ФСБ, схрон принадлежит бывшему лидеру самарской организованной преступной группировки (ОПГ) «Законовские» Алексею Рыжову, скончавшемуся в 2016 году от болезни.

Преступная группа «Законовские» была создана в 1990-e годы криминальным авторитетом Александром Законовым. Она контролировала крупнейший в Самарской области Кировский вещевой рынок. В декабре 2004 года Законова застрелили во время карточной игры в частной квартире, после чего новым лидером ОПГ стал личный охранник погибшего Алексей Рыжов.

После смерти Рыжова в 2016 году «Законовских» возглавил Сергей Гафуров, которого в июле 2018 года осудили за организацию заказного убийства.

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