Двум обвиняемым в убийстве полковника Гошта и его семьи дали пожизненное

Самарский областной суд приговорил к пожизненному заключению двух из четырех обвиняемых в убийстве бывшего начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и членов его семьи, передает РИА Новости.

Максимальное наказание с отбыванием в колонии особого режима получили Махмадали Ахмадов и Роман Фаталиев. Исламу Бабаева суд назначил 25 лет, Орхану Зохрабову — 26 лет, первые 10 лет из них они проведут в тюрьме, а оставшиеся годы в колонии строгого режима.

Родственники погибших предъявили к подсудимым гражданские иски на общую сумму 14 миллионов рублей, сообщила в среду, 22 февраля, адвокат одного из обвиняемых Александра Колесникова, передает «Интерфакс».

Прокурор, на основании обвинительного вердикта присяжных, 10 февраля в ходе прений предложил приговорить двух из четырех фигурантов к пожизненному заключению за разбой, убийство и покушение на убийство малолетнего.

В апреле 2016 года в селе Ивашевка Сызранского района Самарской области забили спящими шесть человек. Среди них был замначальника штаба регионального ГУ МВД России Андрей Гошт. Выжила при нападении только девочка 2009 года рождения.