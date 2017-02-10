Для обвиняемых в убийстве семьи полковника Гошта потребовали пожизненный срок

На месте убийства полицейского и его семьи в селе Ивашевка

Прокурор в ходе прений в Самарском областном суде попросил о длительных сроках заключения для четверых обвиняемых по делу об убийстве офицера полиции Андрея Гошта и пятерых членов его семьи. Об этом в пятницу, 10 февраля, официальный представитель региональной прокуратуры Наталья Цой сообщила «Интерфаксу».

По делу проходят Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Орхан Зохрабов (Ахмадов — гражданин Таджикистана, остальные — граждане Азербайджана). Им инкриминируют разбой, убийство двух или более лиц и покушение на убийство малолетнего.

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По словам Цой, гособвинитель попросил приговорить Ахмадова и Фаталиева к пожизненному заключению в колонии особого режима. Также прокурор попросил назначить Зохрабову и Бабаеву 26 и 25 лет лишения свободы соответственно, при этом первые 10 из них — в тюрьме, а оставшиеся годы — в колонии строгого режима.

Оглашение приговора четырем подсудимым запланировано на 22 февраля.

В апреле 2016 года в селе Ивашевка Сызранского района Самарской области забили спящими шесть человек. Среди них был замначальника штаба регионального ГУ МВД России Андрей Гошт. Выжила при нападении только девочка 2009 года рождения.