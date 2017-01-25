Присяжные признали виновными убийц семьи полковника Гошта под Сызранью

Присяжные вынесли обвинительный вердикт фигурантам уголовного дела об убийстве бывшего начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и пятерых членов его семьи. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 25 января.

Фигурантами дела являются Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Орхан Зохрабов.

«Присяжные большинством голосов вынесли обвинительный вердикт в отношении обвиняемых по делу об убийстве семьи полицейского. При этом присяжные решили, что двое подсудимых заслуживают снисхождения», — сказала РИА Новости старший помощник прокурора Самарской области Ульяна Кудинова.

Дело рассматривалось судом присяжных по требованию обвиняемых. Процесс проходил в закрытом режиме в Самарском областном суде.

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6 октября 2016 года Следственный комитет сообщил о завершении расследования резонансного преступления.

По версии следствия, в начале апреля 2016 года проживающие в Шигонском районе Самарской области Ахмадов и Фаталиев создали организованную преступную группу, в состав которой привлекли знакомых им жителей города Сызрани Бабаева и Зохрабова. В ночь на 24 апреля они прибыли в село Ивашевка, где выбрали для ограбления дом семьи Гошта. Через проем в заборе они попали на участок, а затем вошли в дом через незапертую дверь. Переходя из комнаты в комнату, обвиняемые поочередно наносили удары спавшим членам семьи, используя в качестве оружия деревянную биту и специальным образом подготовленные черенки от лопат. После убийства двух мужчин, четырех женщин и покушения на убийство девочки 2009 года рождения налетчики похитили несколько предметов, не представляющих большой материальной ценности, и скрылись.