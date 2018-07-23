Лидера ОПГ «Законовские» посадили за избиение адвоката

В Самаре вынесли приговор лидеру ОПГ «Законовские» Сергею Гафурову, который заказал нападение на адвоката, пишет газета «Коммерсантъ».

Он осужден за пособничество и подстрекательство к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью по найму на Тамази Керимова, представлявшего в суде интересы бизнесмена, который мог дать показания против «Законовских».

По данным Следственного комитета, в апреле 2016 года Гафуров предложил своему сообщнику Игорю Семину подыскать исполнителя. За избиение адвоката предполагалось заплатить 110 тысяч рублей. Тот договорился со своим знакомым, который еще с двумя приятелями 29 апреля 2016 года напал и учинил расправу над потерпевшим. Керимов был госпитализирован.

Кроме того, в 2016 году Гафуров незаконно приобрел в целях последующего сбыта пригодное для стрельбы самодельное огнестрельное оружие — пистолет, переделанный из газового, и семь патронов, а также гранату марки Ф-1, которые впоследствии безвозмездно передал другому сообщнику Денису Ковергину. Все оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества были изъяты у Ковергина в ходе обыска.

Гафурова приговорили к трем годам, Семина — двум годам, и Ковергина — к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Преступная группа «Законовские» была создана в 1990-e годы криминальным авторитетом Александром Законовым. ОПГ контролировала крупнейший в Самарской области Кировский вещевой рынок. В декабре 2004 года Александра Законова застрелили во время карточной игры в частной квартире, лидером группировки стал его личный охранник Алексей Рыжов. После его гибели в 2016 году «Законовских» возглавил Гафуров.

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