Глава ореховской ОПГ сдал друга-бизнесмена

Адвокаты бизнесмена Сергея Вялкова обжаловали в Мосгорсуде продление его ареста. Вялков обвиняется в организации покушения в 1998 году на замначальника отдела по борьбе с оргпреступностью (ОБОП) УВД Центрального округа Николая Петрова. Об этом во вторник, 26 июня, сообщает «Росбалт».

Показания на Вялкова дал лидер ореховской ОПГ Сергей Буторин, отбывающий пожизненное лишение свободы. По данным издания, Вялкова, Петрова и Буторина связывают очень давние отношения. Они служили в одном из воинских подразделений в подмосковном Одинцово, потом остались в армии, являлись прапорщиками строительных войск.

По мнению источника «Росбалта», тогда же молодые люди развили коммерческую смекалку в операциях со стройматериалами. Вялков, Петров и Буторин сдружились, вместе в конце 1980-х годов ушли на гражданку. После этого Петров пошел работать в милицию, Вялков начал торговать на рынках автозапчастями, а Буторин примкнул к ореховской ОПГ.

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К концу 90-х годов Петров дослужился до замначальника ОБОП по ЦАО, Вялков сошелся со многими чиновниками из Одинцовского района и стал крупным бизнесменом, а Буторин вошел в верхушку ореховской ОПГ. При этом Вялков и Буторин поддерживали связь, а Петров с ними не общался.

В 1998 году Вялков по прилете в один из столичных аэропортов случайно встретил там Петрова. Они обрадовались друг другу и начали вспоминать прошлое. В ходе беседы Петров поинтересовался, как поживает Буторин. Вялков ответил, что у того все хорошо, они общаются. Прощаясь, милиционер попросил передать Буторину привет.

3 декабря 1998 года киллеры ореховской ОПГ — Марат Полянский и Александр Васильченко — из машины открыли огонь по проходившему по улице Петрову. Преступники метили в голову, но пуля по касательной задела шею и ухо. Было возбуждено дело о покушении на сотрудника милиции.

В 2017 году оперативники, отрабатывая нераскрытые эпизоды в деле ореховской ОПГ, допросили Буторина, и он сообщил, что инициатором покушения на Петрова был Вялков, которому якобы не понравился интерес бывшего сослуживца, работавшего в ОБОП. Эту же информацию подтвердили и киллеры. В январе 2018 года Вялков был арестован; свою вину он отрицает, указывая на Буторина как на организатора покушения на Петрова.

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