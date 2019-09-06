Россиянка втихую поторговала жильем и стала миллионершей

В Тюменской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 54-летней женщины, незаконно продавшей восемь не принадлежавших ей квартир. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Как выяснили следователи, жительница Тюмени работала риелтором и в период с декабря 2015-го по июль 2017-го смогла обманом получить правоустанавливающие документы на жилые помещения своих знакомых. Затем она без их ведома реализовала недвижимость, что позволило ей заработать почти 17 миллионов рублей. Вырученные средства гражданка использовала по своему усмотрению.

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Кроме того, обвиняемая в 2016 году также хитростью выманила у своей знакомой около 4 миллионов рублей. Деньги она потратила и возвращать долг отказалась. В общей сложности женщину обвинили в совершении 10 преступлений, в том числе в мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размере.

Общий ущерб от действий псевдориелтора превысил 21 миллион рублей. В ходе следствия на квартиры, проданные помимо воли собственников, был наложен арест. Дело в отношении россиянки направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее, в июле, было раскрыто мошенничество с квартирой незрячих пенсионеров в Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область). Права собственности на жилье их лишил аферист, пообещавший отремонтировать квартиру за свой счет.

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