В Москве начался ипотечный обвал

В августе 2019 года в российской столице было выдано на 13 процентов меньше ипотечных кредитов, чем в июле: 7006 договоров против 8015. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Росреестра.

В годовом выражении падение составило 15 процентов: в августе 2018-го в Москве было оформлено 8266 ипотечных займов. Как отмечают в Росреестре, предыдущее подобное снижение отмечалось в 2015 году.

«Последний месяц лета стал первым после перехода строительной отрасли на новую модель финансирования. Вероятно, количественные колебания по всем сделкам в Москве вызваны в том числе состоянием адаптации рынка к реформе долевого строительства», — прокомментировал статистику руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

В Росреестре не исключают, что спад спроса может быть также связан с ожиданием более выгодных условий по ипотеке в связи со снижением ключевой ставки ЦБ.

2015 год стал периодом восстановления ипотечного рынка после резкого скачка ставок по жилищным кредитам. В декабре 2014-го Центробанк поднял ключевую ставку до 17 процентов, из-за этого банкам пришлось резко увеличить ставки по кредитным продуктам, включая ипотеку. Ставки некоторых кредитных организаций превышали 20-30 процентов годовых. Для поддержания спроса в стране была запущена программа субсидирования ставок по ипотеке из бюджета до уровня в 12 процентов годовых, эта мера действовала до конца 2016-го. На момент публикации ключевая ставка ЦБ составляет 7 процентов годовых.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru